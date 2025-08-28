Handwerk im Wethautal Mit Ausnahmegenehmigung am Start - Was ein Schönburger für seine Firma an den Nagel hing
Maurermeister Matthias Thober gründete vor zehn Jahren seine Baufirma in Schönburg. Zum Fest mit 200 Gästen kamen 2.000 Euro zusammen. Wer in deren Genuss kommt.
28.08.2025, 17:31
Schönburg. - Matthias Thober sitzt, in sich ruhend, auf dem Gartenstuhl. Den Schönburger scheint so schnell nichts aus der Fassung zu bringen – auch die angespannte Auftragssituation nicht. „Früher hatte ich einen Vorlauf von zehn Monaten, in letzter Zeit von zwei Wochen, aber langsam steigt es wieder“, erzählt der Maurer- und Betonbaumeister dann doch mit leicht vernehmbarem Aufatmen.