Maurermeister Matthias Thober gründete vor zehn Jahren seine Baufirma in Schönburg. Zum Fest mit 200 Gästen kamen 2.000 Euro zusammen. Wer in deren Genuss kommt.

Mit Ausnahmegenehmigung am Start - Was ein Schönburger für seine Firma an den Nagel hing

Schönburg. - Matthias Thober sitzt, in sich ruhend, auf dem Gartenstuhl. Den Schönburger scheint so schnell nichts aus der Fassung zu bringen – auch die angespannte Auftragssituation nicht. „Früher hatte ich einen Vorlauf von zehn Monaten, in letzter Zeit von zwei Wochen, aber langsam steigt es wieder“, erzählt der Maurer- und Betonbaumeister dann doch mit leicht vernehmbarem Aufatmen.