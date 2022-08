Mertendorfer gewinnen Wethautal-Derby in Löbitz

Naumburg - Auf den beiden unteren Fußball-Ebenen des Männerbereiches gab es am Wochenende folgende Resultate.

Kreisliga, Staffel 1:

Blau-Weiß Bad Kösen II - Bad Bibra/ Saubach 1:2 (0:1).

Am Freitagabend sind beide Teams verspätet in die neue Saison gestartet. Bei drückender Schwüle entwickelte sich eine zerfahrene Partie. Nach einem Freistoß der Gäste konnten die Kurstädter die Situation nicht klären, dabei rutschte ein Blau-Weiß-Verteidiger weg, und Bill Schaepmann (6.) nutzte diese Chance zum Führungstreffer. Ansonsten waren Tormöglichkeiten Mangelware. Mitten in einer etwas druckvolleren Phase der Bad Kösener startete die Fortuna/TV-Kombination einen Konter, den Sebastian Kibgis (52.) zum 0:2 abschloss. Bei den Angriffen der Platzherren zeigte sich Gästekeeper Thomas Kuhn auf dem Posten. Erst fünf Minuten vor dem Abpfiff gelang Mirko Bönicke per Kopf nach einem Freistoß von Maik Grottel der Anschlusstreffer.

Balgstädt/Laucha II - SC Naumburg III 1:1 (0:0).

Für den Aufsteiger aus der Domstadt hat nun auch die Stunde der Wahrheit geschlagen. Die junge SCN-Dritte wollte dem kampfstarken Gastgeber mit spielerischen Mitteln beikommen, und die Zuschauer erlebten ein Duell auf Augenhöhe. Strafraumszenen gab es jedoch erst nach dem Seitenwechsel. Nun rissen die erfahrenen Kräfte der Unstrut-Kombi - Andreas Borschke, Christian Schulze und Andreas Bombach - das Spiel an sich. Nach einem Foul an Hannes Hoffmann war Borschke (85.) vom Elfmeterpunkt in Lewandowski-Manier erfolgreich; er schickte Naumburgs Torwart Lucas Schaller in die falsche Ecke. Die Freude der Gastgeber über diesen Treffer währte jedoch nur zwei Minuten. Dann erzielte Christian Werner, durch dessen Einwechslung die Gäste gefährlicher geworden waren, per Kopf den Ausgleich. Wenig später wurde der Naumburger Björn Leopold wegen eines Foulspiels verwarnt, und weil er sich über diese Entscheidung zu sehr beschwerte, wurde er mit der Ampelkarte vorzeitig vom Platz geschickt. Am leistungsgerechten Ergebnis änderte dies nichts.

FC RSK Freyburg II - FC ZWK Nebra II 0:1 (0:0).

In einem ausgeglichenen Spiel hatten die Jahnstädter zunächst Chancenvorteile. Nach einem Eckstoß von Christian Werner köpfte Julius Gaudig nur knapp am Nebraer Tor vorbei (37.), zwei Minuten später verfehlte auch Sergio Schulz nach Zuspiel von Marvin Mänicke den ZWK-Kasten, ehe Lucas Cebulla (45.) mit seinem Kopfball an Keeper Andy Horstmann scheiterte. In der zweiten Halbzeit bekamen die Platzherren durch die Einwechslung von Routinier Ronny Ihle Aufwind. Nun erzeugten sie mehr Torgefahr. Henning Knuhr verpasste mit seinem Heber ebenso den Ausgleich wie Dennis Schmidt und Dominik Kowalewicz. Auf der Gegenseite hatte Schulz zweimal das 1:0 auf dem Fuß, aber auch er blieb erfolglos. Es war ein typisches 0:0-Spiel, doch Ihle (84.) erzielte mit einer cleveren Aktion noch das „goldene“ Tor für die Nebraer.

SG ZW Karsdorf - Gleinaer SV 2:1 (0:1).

Nachdem sie das Angebot, neben Meister Naumburg III aufsteigen zu können, angenommen hatten, starteten die Karsdorfer nun mit einem Sieg in die neue Saison der höheren Spielklasse. Tom Eberling und Matthias Litzkendorf vergaben die ersten Chancen der „Zementsäcke“, wie sich die ZW-Kicker selbst nennen. In Führung gingen jedoch die Gleinaer, als Horst Philipp (19.) mit einem Distanzschuss erfolgreich war. Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, aber beinahe hätten sie den zweiten Gegentreffer kassiert, nachdem Florian Kauschka den Ball im eigenen Strafraum unglücklich an die Hand bekommen hatte. Philipp (28.) scheiterte vom Punkt allerdings am Karsdorfer Schlussmann Matthias Winter. In der zweiten Halbzeit bekamen auch die Platzherren - nach einem Foul an Routinier Litzkendorf - einen Elfmeter zugesprochen, den Kapitän Eberling (50.) sicher zum 1:1 verwandelte. Neun Minuten später erzielte Torjäger Litzkendorf nach einem Pass von Vin Liersch den umjubelten Siegtreffer des Aufsteigers. „Das war ein gelungenes Auftaktspiel unserer Mannschaft. Nun gehen wir mit noch größerer Freude die nächsten Aufgaben an“, meinte ZW-Trainer Friedrich Blödtner.

Kreisliga, Staffel 2:

VSG Löbitz - SV Mertendorf 1:3 (0:1).

Gleich zum Saisonstart kam es zum Wethautalderby - in der vergangenen Serie hatten beide Teams noch zwei Klassen getrennt. Vor 125 Zuschauern hatte Aufsteiger Löbitz die ersten verheißungsvollen Tormöglichkeiten, die jedoch Moritz Prater, Franz Plobner, Jamie Rothenhöfer und Erik Fengler nicht nutzen konnten. Auf der Gegenseite sorgten Sebastian Staude und Felix Bach für Gefahr. Mit einem Freistoß, wobei er den Ball um die VSG-Mauer herumzirkelte, brachte Alexander Seyfarth (17.) die favorisierten Mertendorfer in Front.

Behandlungspause nach einem Zusammenstoß: VSG-Trainer Frank Prater kümmert sich um Elias Gorges ... (Foto: Torsten Biel)

... und der Mertendorfer Johannes Vogt um seinen Torwart Pascal Reh. (Foto: Torsten Biel)

In der zweiten Halbzeit scheiterten Tom Böhme sowie Prater per Fallrückzieher am gut reagierenden SVM-Keeper Pascal Reh. Dessen Vorderleute waren wesentlich effektiver in der Chancenverwertung. Mit einem Doppelpack baute Florian Sieske - zunächst nach Flanke von Felix Bach per Kopf (69.), dann nach einem Fehler der Platzherren im Spielaufbau (70.) - die Führung des Kreisoberliga-Absteigers auf drei Tore aus. Einen Pass von Prater konnte Rothenhöfer (85.) zum Löbitzer Ehrentreffer verwerten.

Kreisklasse, Staffel 1:

SV Kaiserpfalz - SV Mertendorf II 5:0 (2:0).

Erstmals machten die Mertendorfer von der Möglichkeit Gebrauch, im flexiblen Norweger Model nach vorheriger Anmeldung bei ihrem Gegner in kleinerer Mannschaftsstärke anzutreten. Weil sie an diesem Tage arge Personalprobleme hatten, reisten sie nur zu siebt nach Wohlmirstedt. Wie es das Modell vorsieht (wir berichteten), traten auch die Kaiserpfälzer nur zu siebt an. Marco Kuehnhold (10./70.) mit einem Doppel- und Maximilian Gorn (42./80./81.) mit einem Dreierpack schossen einen klaren Sieg der Gastgeber heraus.

Schönburg/Possenhain/Leißling - Baumersroda II/Burgscheidungen 4:0 (2:0).

In der längsten Ergebniszeile der Saison, die - wenn man die volle Bezeichnung der insgesamt fünf beteiligten Vereine schreiben würde, noch viel länger wäre - spiegelt sich der erfolgreiche Saisonstart der Gastgeber. Denn mit diesem Erfolg setzte sich die neu gebildete Germania/Fortuna-Kombi an die Spitze der hiesigen Staffel 1. Wie schon in der Vorwoche in Eckartsberga bei der Herrengosserstedter Reserve war Tim Siebeck Doppeltorschütze. Zuvor hatten Steve Muche und Lukas Weinitz die Gastgeber in Leißling auf die Siegerstraße gebracht.

LSG Goseck - ESV Herrengosserstedt 1:1 (0:0).

Im Sonntagsspiel hatten beide Abwehrreihen das Geschehen lange im Griff, ehe Nico Reimann der Gosecker Führungstreffer gelang. Kurz vor Schluss glich Tony Brandt für die ESV-Reserve jedoch aus.

Die Partie FSV Klosterhäseler - Reinsdorfer SV ist verlegt und für den 26. November neu angesetzt worden.

Kreisklasse, Staffel 2:

VSG Löbitz II - Osterfeld II/Meineweh 2:4 (0:3).

Auch die Löbitzer Reserve hat sich für das Norweger Modell angemeldet, doch am Samstag bekam sie eine komplette Mannschaft aufs Feld und hatte sogar noch Wechsler in petto. Die Gäste hatten sich mit einigen Akteuren der Osterfelder Ersten verstärkt und lagen zur Pause durch die Treffer von Alexander Voigt (15.), Tobias Knauth (20.) und Florian Wiedemann (25.) klar vorn. Doch die VSG-Kicker Felix Hafner (49./per Kopf nach Vorarbeit von Tim Melde) und Felix Riebel (65./per Freistoß) stellten den Anschluss her. Zudem schoss Maximilian Linse (54.) einen Strafstoß über den Gästekasten. Nachdem Melde den Ausgleich verpasst hatte, machte Knauth (82.) alles klar.