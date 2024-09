Naumburg - „Du hast die Lebenshilfe zu dem gemacht, was sie heute ist“, und „Du warst als betroffenes Elternteil von Anfang an dabei, hast alles mit aufgebaut“ sowie „Sie haben Angebote geschaffen, die beispielhaft und weit über die Grenzen von Sachsen-Anhalt hinaus wirken“. Drei Sätze von vielen am Dienstag im Saal der „Alten Schmiede“. Ausgesprochen vom neuen Naumburger Lebenshilfe-Geschäftsführer Marco Henschler sowie von Waltraud Wolff (Landesvorsitzende) und Rolf Flathmann (stellvertretender Bundesvorsitzender), und sie galten einem Mann, der sich in den Ruhestand verabschiedete: Hartmut Dorsch.

