Memlebener Heimatverein stellt dank Spendengeld eine neue Sitzbank auf

Memlebener nutzen eingenommene Spendengelder, um eine Sitzgelegenheit am Müllergraben zu schaffen. Wer alles mit angepackt hat.

Daumen hoch: Dank der Spendenbereitschaft der Memlebener während der vergangenen Aktionen des Heimatvereins konnte dieser nun am Dorfanger eine mit dem Vereinslogo verzierte Bank aufstellen.

Memleben - Mit dem ersten Probesitzen, einem Glas Sekt für die Frauen und einer Flasche Bier für die Männer weihten die Mitglieder des Heimatvereins Memleben am Mittwoch eine schmucke neue Sitzbank an der Flanierstrecke „Müllergraben“ ein. Der Verein gab die Bank beim Garnbacher Holzkünstler Michael Krüger in Auftrag, auf der das Vereinslogo eingeprägt ist.