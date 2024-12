Lange Zeit ruhte das Bauvorhaben am künftigen außerschulischen Lern- und Erlebnisort „Outer Space“ des Besucherzentrums „Arche Nebra“. Nun geht es weiter. Was im kommenden Jahr neben dessen Eröffnung noch so alles geplant ist.

Kleinwangen - In der Werkstatt der Naumburger Metallbaufirma Behnke flogen in den vergangenen Tagen wie gewohnt die Funken. Zuletzt allerdings für eine besondere Konstruktion: für den künftigen außerschulischen Lern- und Erlebnisort der „Arche Nebra“, der in seiner besonderen Form an ein Ufo erinnert. Dafür arbeitet das Unternehmen an mehr als 1.000 Einzelteilen.