Zahlreiche Aktionen in der Saale-Unstrut-Region sorgen anlässlich des Internationalen Kindertags am 1. Juni für reichlich Spiel und Spaß. Ein Überblick.

Mehr als nur ’ne Hüpfburg - Was am 1. Juni zwischen Naumburg und Nebra so los ist

Naumburg/Wetzendorf - Am 1. Juni wird traditionell der Internationale Kindertag begangen. In mehreren Orten gibt es zahlreiche Aktionen für die Jüngsten, aber auch Spiel, Spaß und Freude pur für die ganze Familie. Hier ein Überblick.

Naumburg

In Naumburg ist bereits ab kommenden Montag eine Reihe von Veranstaltungen im Rahmen der Kinderwoche unter der Regie des Lokalen Bündnisses für Familie geplant. Einen Höhepunkt bildet das Lesefest am Sonnabend, 1. Juni, bei dem sich die Stadtbibliothek und die Lesepaten des Naumburger Bürgervereins engagieren. Verschiedene Leseinseln im Grün des Domgartens laden zum Lauschen oder Schmökern ein. Bereits am Freitag, 31. Mai, zeigen Schülerinnen und Schüler der Max-Klinger-Schule ab 16 Uhr in der Naumburger Stadtbibliothek das Musical „Der gestiefelte Kater“. Zur Disco zum Kindertag lädt von 16 bis 20 Uhr das Jugendzentrum „Otto“ in der Poststraße ein.

Einen Brunch für Kinder mit Spiel, Spaß und Basteleien gibt es am 1. Juni, von 10 bis 13 Uhr im Jugendhaus „Figa“ in der Fischgasse 11. Um Anmeldung wird unter Telefon 0179/6029219 oder per E-Mail an [email protected] gebeten. Ebenfalls am 1. Juni werden von 10 bis 11.30 Uhr an der Naumburger Tourist-Information im Schlösschen am Markt die beiden Stadtführungen „Kleine Stadtwache“ für Kinder von sechs bis zehn Jahren sowie „Schritte durchs Mittelalter“ für Kinder von elf bis 13 Jahren angeboten.

In der Stadtbibliothek Naumburg steht die Reihe „Klavier punkt elf“ mit Pianistin Irina Krümmling unter dem Titel „Puppenkonzert zum Kindertag“. Beginn ist um 11 Uhr. Am 7. Juni wird von 15 bis 18 Uhr zu einem bunten Kinderfest in den Garten am Haus der Kirche am Domplatz eingeladen – mit Live-Musik, Kinderschminken, kreativen Angeboten und vielem mehr.

Wetzendorf

Für reichlich Rambazamba in Wetzendorf sorgen am Kindertag das Mehrgenerationenhaus sowie der Karsdorfer Karnevalsverein (KKV). Von 10 bis 17 Uhr gibt es am Sportforum zahlreiche Aktionen: von einer Schloss-Hüpfburg mit Hindernisbahn über Rodeo-Bullriding bis hin zu einer Bastelstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Karsdorf sorgt für „kühles Nass“ mit Dosenschießen und Wasserspritzübungen. Ab 15.30 Uhr zeigen die Kinder und Jugendliche des KKV Showeinlagen. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt: von Zuckerwatte und Eis bis zu Kuchen und roter Fassbrause. An jenem Wochenende veranstaltet der KKV zudem sein Sommerfest.

Gleina

Gemeinsame Sache machen am 1. Juni in Gleina die Kindertagesstätte „Pittiplatsch“ und die freiwillige Feuerwehr. Ab 15 Uhr wird zum Kita- und Feuerwehrtag eingeladen. Auf dem Programm stehen eine Technikschau, Feuerwehrspiele, Tombola und Chorgesang. Das DRK ist mit seiner Rettungshundestaffel vor Ort. Für die Kinder gibt es Hüpfburg, Schminken und eine Bastelstraße. Eingeladen ist auch ein Ballonclown. Für das leibliche Wohl ist gesorgt mit Kaffee, Kuchen und Eis sowie Getränke- und Grillstand.

„Arche Nebra“ in Kleinwangen

Das Besucherzentrum „Arche Nebra“ hält am Sonnabend, 1. Juni, von 10 bis 16 Uhr ein offenes Mitmach-Angebot bereit. Nach dem Vorbild bronzezeitlicher Felsbilder können Kinder die Frottage-Technik (Durchreiben strukturierter Oberflächen auf Papier) ausprobieren. Es fallen lediglich drei Euro an Materialkosten pro Person an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, teilt die „Arche Nebra“ mit. Zudem erhalten alle Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren freien Eintritt in das Besucherzentrum.

Nebra

Die Interessengemeinschaft (IG) Unstrutbahn stellt sich bei ihrem traditionellen Unstrutbahnfest am Sonnabend, 1. Juni, am Nebraer Bahnhof auch auf kleine Gäste ein. Es gibt eine Hüpfburg. Alle zwei Stunden fährt ein historischer Bus zwischen Laucha und Roßleben. Abfahrt in Laucha: 10.22 Uhr, 12.22 Uhr, 16.22 Uhr. Abfahrt ab Roßleben: 11.18 Uhr, 13.18 Uhr, 15.18 Uhr, 17.18 Uhr. Es wird Modellbahn-Zubehör verkauft. Das Unstrutbahn-Museum in Laucha hat von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet.

Leuchtenburg

Zu einem Sommerfest für kleine wie große Gäste wird am Sonnabend und Sonntag, 1. und 2. Juni, auf die Leuchtenburg in Seitenroda bei Kahla eingeladen. Kobolde und Waldwesen eines magischen Stelzentheaters werden erwartet. Traditionelles Handwerk gibt es zu erleben. Burgführungen werden stündlich angeboten.