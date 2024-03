Auch in Naumburg werden bestimmte Arzneimittel knapp. Besonders ein Präparat für Diabetiker ist derzeit kaum noch zu haben. Das ist ein großes Problem für die Patienten.

Naumburg - Fiebersäfte sind nicht mehr das Problem in diesem Jahr. Aber Antibiotika in verschiedenen Varianten. Augensalben. Und Präparate für Diabetiker. Der Medikamentenmangel spielt auch in Naumburg eine immer größere Rolle.