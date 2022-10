Männer des HCB kassieren bei Mitabsteiger erste Saisonniederlage

Kairis-Team bleibt trotzdem an der Tabellenspitze. Burgenland-Frauen liegen nach Sieg in Altenburg nun gut im Rennen.

Marcel Popa (l.), hier in einem früheren Spiel, erzielte in Plauen fünf Tore für den HCB.

Plauen/Altenburg - Irgendwann trifft es jeden: Die bisher so dominant durch die Mitteldeutsche Oberliga pflügenden Handballer des HC Burgenland haben keine weiße Weste mehr. Beim Mitabsteiger aus der 3. Liga in Plauen-Oberlosa verloren die Männer von Trainer Svajunas Kairis am Sonnabend mit 27:32. „Wir mussten leider auf den erkrankten Florian Pfeiffer und ab der 20. Minute wegen einer Wadenverletzung auf Steve Baumgärtel verzichten. Wir haben gut gekämpft, aber zu viele Chancen ausgelassen“, so der Übungsleiter der Gäste.

Diese mussten über weite Strecken der Partie einem Rückstand hinterherlaufen. 9:6 oder aber 22:18 führten die Sachsen da beispielsweise, doch der HCB kämpfte sich immer wieder zurück, und glich beim 24:24 auch aus. Doch dann passierte mal wieder eine der von Svajunas Kairis schon in der Vorwoche angesprochenen Blackout-Phasen, und Plauen zog mit sechs Toren in Folge davon. Auch da spielte es eine Rolle, dass die Sachsen in der Abwehr hart zupacken durften, ohne einen einzigen Siebenmeterpfiff zu kassieren. Während die kurzen Schwächephasen in den Vorwochen ungestraft blieben, erwies sich der nun eingehandelte Rückstand als zu groß und die restliche Spielzeit als zu kurz, um ihn noch einmal aufholen zu können. Der HCB bleibt dennoch an der Tabellenspitze, wo es sich mit ebenfalls 12:2 Punkten auch der USV Halle und die Köthener, die bei Mitfavorit Delitzsch gewinnen konnten, kuschelig gemacht haben. Kommendes Wochenende ist der HCB spielfrei.

Mitteldeutsche Oberliga, Männer: SV Plauen-Oberlosa - HC Burgenland 32:27 (15:12). HCB: Marius Göbner, Marian Voigt; Kenny Dober 5, Marcel Popa 5, Stefan Remke 2, Tim Bielzer 5, Mirco Fritzsche, Kevin Szep-Kis 2, Steve Baumgärtel 1, Richard Vogel 4, Lucas Haucke, Paul Zänker, Niklas Seifert 3, Janko Pesic - Siebenmeter: Plauen 5/3, HCB 0; Zeitstrafen: Plauen 4, HCB 1.

Sieglos blieb der hiesige Handball-Verein am Wochenende aber nicht. Während die zweite Männermannschaft in der Sachsen-Anhalt-Liga spielfrei war, fuhren die Oberliga-Damen bei Aufbau Altenburg einen souveränen 35:26-Sieg ein. Entscheidend war dabei ein kurzer Lauf in der Halbzeit, als man von 8:8 auf 8:13 davonzog und anschließend nichts mehr anbrennen ließ. Punktgleich mit Spitzenreiter Görlitz liegen die HCB-Damen nun gut im Oberliga-Rennen.

Mitteldeutsche Oberliga, Frauen: Aufbau Altenburg - HC Burgenland 26:35 (12:18). HCB: Wiebke Detjen, Kira Barth 1; Julia Pöschel 5/1, Marie Knappe 1, Juliana Maul 3, Sandra Kube 3, Lea Guderian 5, Jasmin Heinz 2, Justine Schmitz 11/5, Lea Schönefeld, Celine Knorr 1, Johanna Stein 3 - Siebenmeter: Altenburg 3/3, HCB 7/6; Zeitstrafen: Altenburg 2, HCB 5.