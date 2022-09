„Magisches Dreieck“ mit Freyburgern, Gleinaern und Baumersrodaern

Baumersroda - Vom „magischen Dreieck“ Mitte der 1990er-Jahre beim VfB Stuttgart schwärmen Fans der Fußball-Bundesliga noch heute. Bestehend aus Mittelfeldspieler Krassimir Balakow sowie den beiden Stürmern Giovane Elber und Fredi Bobic war dem Trio dieser Ehrentitel aufgrund hoher Effektivität und eines ausgezeichneten Zusammenspiels verliehen worden. Eben diese zwei Punkte sind auch die Stichworte für das - natürlich um ein paar Nummern kleinere - „magische Dreieck“ sozusagen in Mini-Version, das jüngst aus der Taufe gehoben wurde: Die Kicker des FC RSK Freyburg, Baumersrodaer SV sowie Gleinaer SV machen fortan im Kleinfeld-Bereich, sprich bei der F-, E- und D-Jugend, gemeinsame Sache.

Erstes gemeinsames Training der Kinder auf dem Sportplatz Baumersroda; die Verantwortlichen der drei Vereine informieren die Eltern über die genauen Umstände der Kooperation. (Foto: Andreas Löffler)

„Wir hatten bislang in den genannten Altersklassen schon eine Spielgemeinschaft zwischen Baumersroda und Gleina. Doch mit Blick auf die Zukunft müssen wir die Kräfte noch viel stärker bündeln, und jetzt holen wir überdies die Freyburger mit ins Boot“, erläutert Baumersrodas Sportlicher Leiter Ronny Benndorf. Das gemeinsame Ziel sei ein mittelfristiges: „Wir werden bei F-, E- und D-Jugend, also in den jüngeren Nachwuchs-Ligen, jeweils zwei gemeinsame Teams melden. Das soll uns perspektivisch in die Lage versetzen, mit dem altersmäßigen Weiterrücken der Jungs und Mädchen anschließend auch in der A-, B- und C-Jugend und somit auf dem Großfeld wenigstens eine gemeinsame Vertretung in den Wettkampfbetrieb schicken zu können“, umreißt Freyburgs Abteilungsleiter Stefan Lehwald das Ansinnen. Zur Verdeutlichung: Aktuell ist gerade eine einzige Mannschaft (die B-Jugend des FC RSK) in den älteren Nachwuchsklassen aktiv. „Wir wollen erreichen, dass künftig auch auf dem Großfeld jeder Heranwachsende im Dreieck Gleina, Baumersroda und Freyburg wohnortnah Fußball spielen kann“, so Gleinas Jugendwart Horst Philipp. Mancher Jugendkicker aus den genannten Orten pendele derzeit noch bis nach Mücheln oder Bad Kösen.

Um das Zusammengehen auch nach außen zu verdeutlichen, haben die drei Vereine die Jugendspielgemeinschaft (JSG) Neue Göhle gegründet. Der Name spielt auf ein Flurstück an, mit dem Freyburg, Gleina und Baumersroda eine gemeinsame Grenze besitzen. Hört sich ganz nach ausgezeichnetem Zusammenspiel an - nach „magischem Dreieck“ eben.