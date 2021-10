Ludwig gewinnt Stichwahl knapp vor Reiche

Nach dem vorläufigen Endergebnis bleibt Monika Ludwig Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde An der Finne. Die Saubacherin konnte sich in der Stichwahl gegen ihren Herausforderer Thomas Reiche durchsetzen.

Bad Bibra - Kopf-an-Kopf-Rennen zur Stichwahl am Sonntag in der Verbandsgemeinde An der Finne: Amtsinhaberin Monika Ludwig (parteilos) konnte sich laut vorläufigem Endergebnis knapp mit 51,03 Prozent der Stimmen gegen ihren Herausforderer Thomas Reiche (CDU) durchsetzen, der 48,97 Prozent erhielt. Die Wahlbeteiligung in den insgesamt 20 Wahlbezirken lag bei 48,94 Prozent.

Die Stichwahl war nötig geworden, da zur Wahl am 26. September keiner der insgesamt drei Kandidaten um das Amt des Verbandsgemeindebürgermeisters die absolute Mehrheit erringen konnte. Neben Ludwig und Reiche, die damals 45,95 Prozent beziehungsweise 35,76 Prozent der Stimmen erhielten, trat zudem der Bad Bibraer Bürgermeister Frederik Sandner (parteilos) an, der 18,29 Prozent bekam. (cm)