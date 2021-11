Lottospieler aus dem Burgenlandkreis gewinnt 7,4 Millionen Euro

Naumburg - Der Burgenlandkreis ist um einen Millionär reicher: Ein Lottospieler aus der Region hat am Samstag gemeinsam mit zwei weiteren Spielern in Deutschland den Jackpot im Lotto „6 aus 49“ geknackt und mehr als 7,4 Millionen Euro gewonnen. Das teilt die Lottogesellschaft Sachsen-Anhalt mit.

Demnach hatte der Glückspilz die Gewinnzahlen 6, 9, 27, 31, 41 und 44 sowie die Superzahl 9 richtig getippt. Die Wahrscheinlichkeit, dass dies gelingt, liegt bei etwa 1:140 Millionen, so Lotto. Der Gewinner aus dem Burgenlandkreis hat für seinen Lottoschein 26,15 Euro ausgegeben.

Damit haben die Lottospieler im kleinen Sachsen-Anhalt das große Lottoglück auf ihrer Seite: Bereits Freitagabend hatte ein Lottospieler im Landkreis Wittenberg den Euro-Jackpot geknackt und fast 5,1 Millionen Euro eingestrichen. Dieser Spieler (oder die Spielerin) legte den Angaben zufolge 27,60 Euro für den Euro-Jackpot-Schein hin.

„Dem Lottoglück scheint es in Sachsen-Anhalt gerade sehr gut zu gefallen“, meint Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert. „Zwei Jackpots an einem Wochenende in Sachsen-Anhalt geknackt - solch eine Jackpot-Glückssträhne gab es hierzulande noch nie.“ Ebert hofft, dass die Gewinner ihr großes Glück schon bemerkt haben und ihre Erlöse rasch anfordern. Die Millionengewinne könnten in allen 670 Lotto-Verkaufsstellen im Land beziehungsweise in der Lottozentrale in Magdeburg geltend gemacht werden. Seit 1991 sind in Sachsen-Anhalt nunmehr insgesamt 115 Lottospieler zu Millionären geworden. (nt/mz)