Ligabetrieb mit zwei 18er-Staffeln gestartet

Freyburg/Mertendorf - Auf den letzten Pfiff sind dann doch noch einige Anmeldungen hinzugekommen, so dass die Organisatoren von Saale-Unstrut-E-Football ihren lokalen Ligabetrieb am Donnerstag mit zwei 18er-Staffeln starten konnten. „Das ist in Ordnung, weil wir so quasi in doppelter Bundesliga-Stärke unsere Premiere feiern durften“, sagt Robert Jesswein. Der für den Kinder- und Jugendbereich in seinem Club zuständige Vizepräsident des FC RSK Freyburg hat den „Fifa-21“-Wettbewerb, der im Internet auf Playstation 4 oder 5 durchgeführt wird, zusammen mit Ulrich Baumann, Vorstandsmitglied der Sportvereinigung Mertendorf, initiiert.

Die 17 Doppelspieltage, die jeweils in den Zeitfenstern Donnerstag bis Sonnabend und Sonntag bis Mittwoch absolviert werden (Hin- und Rückrundenpartie sind gleich nacheinander auszutragen), sind bis zum 12. Juni terminiert. Dann stehen die Gewinner der - zum Auftakt noch gleichberechtigten - Gold- und Platin-Liga (benannt nach Aktionen des Hauptsponsors Volks- und Raiffeisenbank Saale-Unstrut) fest. Mitte Juni greift schließlich auch die Aufstiegsregelung wie im „richtigen“ Fußball, denn die besten Teams beider Staffeln werden die kommende Saison in einer Art Kreisoberliga bestreiten.

Teilnehmen können am Saale-Unstrut-E-Football alle Mitglieder von Fußballvereinen des Burgenland- und des Saalekreises, die mindestens 16 Jahre alt sind. Unter allen Startern werden attraktive Preise verlost - so zum Beispiel dank der Unterstützung der BRU Security GmbH und von Naumburger Tageblatt/MZ auch Gutscheine für das Teamwork-Sporthaus F.C.Röder in Freyburg. Diese können die jeweiligen Vereine der ausgelosten E-Footballer für Spielkleidung für den Nachwuchs ihrer Vereine nutzen. So wird der Bogen von der virtuellen zur analogen Fußballwelt gespannt.

Als erstes offizielles Ergebnis ging übrigens der 6:3-Sieg von Florian Frenzel vom Baumersrodaer SV gegen den für Schwarz-Gelb Deuben startenden Nico Göttner in der Platinum-Staffel in die Annalen dieses Wettbewerbs ein. Frenzel hatte im November 2020 den zweiten E-Sport-Cup seines Vereins gewonnen. (Torsten Kühl)

Mehr Infos zum Ligabetrieb unter: www.saale-unstrut-efootball.de