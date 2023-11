An mehreren Stellen kam es am Wochenende im Freyburger Ortsteil Pödelist zu Vandalismus und Diebstahlsdelikten. Auf einem betroffenen Grundstück wurden ein Grill und Leergut gefunden.

Pödelist/hbo. - Unbekannte trieben am Wochenende ihr Unwesen in Pödelist. So wurde am Pumpenhaus ein Loch in den Maschendrahtzaun geschnitten, teilte das Polizeirevier mit. Weiterhin wurden Dachrinnen abmontiert, jedoch nicht entwendet.

Auf einem anderen Grundstück wurde ein Zaun beschädigt sowie Werkzeug gestohlen, das unter einem Carport gelagert war. „Die Diebe müssen den Hof des derzeit unbewohnten Anwesens offenbar zum Feiern genutzt haben, da man Grill und Leergut vorfand“, heißt es seitens der Polizei weiter.