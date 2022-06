„Leuchtturm“ wahrer Größe in Freyburg

Holten sich in Potsdam den Marketing-Award: Elvira Zahn-General und Torsten General, hier mit dem geschäftsführenden Präsidenten des Otsdeutschen Sparkassenverbandes, Ludger Weskamp (l.), und Mario Kerner, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Burgenlandkreis.

Potsdam/Freyburg - Das unter der Dachmarke „Ursprung Saale Unstrut“ geführte Tourismuskonzept von Elvira Zahn-General und Torsten General mit dem Erlebnis-Ensemble „Weinhotel Freylich Zahn“ in Freyburg als „Flaggschiff“ ist bei den vom Ostdeutschen Sparkassenverband alljährlich vergebenen Marketing-Awards „Leuchttürme der Tourismuswirtschaft“ als Landessieger Sachsen-Anhalt ausgezeichnet worden. Die beiden Chefs und Impulsgeber nahmen die Ehrung am Mittwoch persönlich entgegen. Die Fachjury würdige damit ein besonders innovatives und zukunftsweisendes Konzept, hieß es bei der Auszeichnungsveranstaltung in Potsdam.