Schönburg. - Noch ragt nur das Gestänge in die Höhe. Sobald die Zeit reif ist, sollen Lianengewächse an diesem emporranken und das Tipi komplett machen, das von Sonnenblumen eingesäumt sein wird - so alles gut anwächst. „Dann können die Kinder darin sitzen, aus selbst gesammelten Kräutern, die hier vor dem Tipi in den Hochbeeten wachsen sollen, aufgegossenen Tee trinken und lehrreichen Geschichten lauschen“, stellt Roman Schröder das künftige grüne Klassenzimmer vor, welches der Verein Natur Jugend Kultur – kurz „NaJuKu“ – derzeit auf dem Gelände des Naturkundehauses Schönburg nahe der Saale aufbaut.