Nach einem langen Berufsleben geht der Naumburger Unternehmer Anton Praml zum neuen Jahr in den Ruhestand. Was ein einst aus DDR Geflüchteter damit zu tun hat.

Naumburg/mhe. - Was bringt einen gestandenen Handwerksmeister mit einem florierenden Unternehmen in Passau dazu, 1991 seine Zelte ausgerechnet in Naumburg aufzuschlagen? Es ist ein 1989 kurz vor dem Mauerfall aus der DDR Geflohener, der als Heizungsmonteur bei ihm im Betrieb angeheuert hatte. Und Unternehmer Anton Praml wollte genauer wissen, wo sein neuer Mitarbeiter, ein Naumburger, denn herkommt und reiste mit ihm in dessen Heimat. Hier bahnte sich wider Erwarten nicht nur ein Bauprojekt an, sondern lernte Praml auch seine künftige Frau Edelgard kennen – selbstverständlich auf dem Kirschfest.