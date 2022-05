Lauschige Sommerkonzerte im Naumburger Domgarten ab 9. Juli

Naumburg - Nicht mit den ursprünglich neun, aber auch nicht mit nur vier Konzerten wie im Corona-Jahr 2021 warten die Naumburger Nächte in diesem Sommer auf, sondern mit sechs. Je drei erklingen im Juli und August im Domgarten. „Weil während der Planung noch nicht abzusehen war, dass es dann nicht mehr der Abstände bedarf, haben wir die Naumburger Nächte statt ins vom Regen geschützte Marientor in den Domgarten verlegt, aber wir haben mit Regencapes vorgesorgt“, sagt Heike Mattausch vom städtischen Sachgebiet Kultur. Der Domgarten als lauschige Open-air-Bühne sei im vergangen Jahr bei den Gästen gut angekommen. Charmant an dieser Variante sei auch, dass dort je Konzert zwischen 150 und 200 Zuhörer Platz fänden.

Französische Cajun-Musik zum Auftakt

Den Auftakt der städtischen Konzertreihe bestreiten Yannik Monot und La Nouvelle France. „Der schnurrbärtige und charmante Bretone und sein Quintett spielen“, wie es in der Ankündigung heißt, französische Cajun-Musik. Diese musikalische Rundreise, die von der Bretagne nach Quebec und zurück führt, startet am 9. Juli, 19.30 Uhr. Die französische Band an diesem Tag auftreten zu lassen, damit hat es eine Bewandtnis: Somit falle das Konzert in die Zeit des Sachsen-Anhalt-weiten Festivals „Franko.Folie!“ - gefeiert werden diese französischen Tage von diversen Einrichtungen sowie in privaten Stuben oder Gärten vom 21. Juni bis zum 14. Juli - und das in diesem Jahr in 9. Auflage. In Naumburg sind die Volkshochschule und die Stadtbibliothek mit Veranstaltungen bei diesem französischen Festival vertreten, erklärt Nicole Rouette-Lauer, Öffentlichkeitsreferentin der Stadt.

Ukrainischer Folk-Jazz mit Leléka

Weiter entführt der musikalische Naumburger Nächte-Reigen Jung und Alt bis zum 20. August in die Zydeco-Musik des Südens und Südwestens der USA, in die Klezmer-Weltmusik oder auch in die Klänge des arabischen Jazz. Ebenso erklingt im August ukrainischer Folk-Jazz. Dass Leléka - ein Quartett um die in Berlin lebende ukrainische Sängerin Viktoria - in Naumburg mit dabei ist, sei schon weit vor dem Ukraine-Krieg vereinbart gewesen, betont Heike Mattausch. In Naumburg zu singen und zu musizieren, davon hält Leléka auch das Kriegsgeschehen nicht ab - zumal, wie die Stadtmitarbeiterin erwähnt, die Sängerin ihre bislang in der Ukraine lebende Familie inzwischen in ihrer Berliner Drei-Zimmer-Wohnung in Sicherheit bringen konnte.

Abschied vom Mittsommernachtsfest

Naumburg wird zudem zu einer Station einer Abschiedstournee. Die Mitglieder der Band „Füenf“, die ihre Höhepunkte aus 25 Jahren zu einem A-Cappella-Comedy-Programm zusammengestellt hat, gehen künftig getrennte Wege. Ein Abschied für immer hat die NN-Reihe längst genommen, und zwar von ihrem Mittsommernachtsfest, fügt Heike Mattausch an. Dass die sechs musikalischen Abende stattfinden können, sei neben treuen Sponsoren auch wieder lokalen Unternehmen zu verdanken, die je eine Konzertpatenschaft übernommen haben.