Laucha hat Nebra zu Gast, SC Naumburg reist ins Trainingslager nach Warnemünde

Naumburg/Laucha - Es ist Sommer- und Ferienzeit - doch die Fußballplätze der Region sind keineswegs stillgelegt. Klar, die Nachwuchskicker machen Pause, und auch die meisten Alt-Herren-Teams gönnen sich eine Auszeit; wobei für den heutigen Freitag, 18.30 Uhr, die Senioren-Partie Löbitz gegen Schönburg-Possenhain angesetzt ist. Doch im Männerbereich hat die Vorbereitung auf die neue Saison bei den meisten Mannschaften nun so richtig begonnen.

Am professionellsten geht diese Phase wohl die am höchsten spielende Vertretung der Saale-Unstrut-Region an. Die Landesliga-Kicker des SC Naumburg reisten am Donnerstag ins Trainingslager nach Warnemünde, wo es neben schweißtreibenden Einheiten und Spaß beim „Teambuilding“ ein Testspiel gegen den FSV Nordost Rostock geben wird.

Freyburg empfängt Höhnstedt, Bad Kösen die Zweite des SCN

Auch eine Etage tiefer, in der Landesklasse, bereiten sich die hiesigen Teams am morgigen Sonnabend, jeweils mit Anpfiff um 15 Uhr, auf die neue Saison vor. So empfängt der BSC 99 Laucha im Unstrutduell den Kreisoberligisten FC ZWK Nebra. Freyburg ist Gastgeber für Kreisoberligist SV Höhnstedt, und Herrengosserstedt testet ebenfalls zu Hause gegen die SG Lossa/Rastenberg.

Bereits am heutigen Freitagabend empfängt Aufsteiger Blau-Weiß Bad Kösen ab 18.30 Uhr den bisherigen KOL-Kontrahenten SC Naumburg II. Weitere Tests der Landesklasseteams: Laucha bestreitet Heimspiele am 6. August gegen Kali Roßleben, am 11. August gegen Sportring Mücheln und am 13. August gegen Lossa/Rastenberg. Freyburg ist am 6. und 13. August bei Romonta Stedten und SC Naumburg II zu Gast. Herrengosserstedt fährt am 7. August zum FSV Ilmtal Zottelstedt und am 13. August zum SV Pfiffelbach. Und Bad Kösen tritt am 6. August bei Eintracht Wickerstedt an und darf am Freitagabend, 12. August, in Droyßig gegen den 1. FC Zeitz um den Supercup spielen.