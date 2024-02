Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg. - Wie gewohnt mit zehn Partien, an denen Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region beteiligt sind, geht das regionale Fußball-Tippspiel von Tageblatt/MZ in eine neue Runde. Für den Sieg in der Gesamteinzelwertung gibt es dieses Mal 500 Euro in Form einer BLK-Guthabenkarte (ehemals Innenstadtgutschein). Spendiert wird diese von der Firma ESM. Das beste Team erhält am Saisonende wie gewohnt einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Teamwork-Sporthaus F.C.Röder. Und für den Wochensieg gibt es wieder jeweils 50 Euro von der Firma BRU Security GmbH Naumburg - allerdings nur dann, wenn mindestens 50 Prozent der von uns ausgewählten Spiele auch ausgetragen werden. ESM-Geschäftsführer Dirk Görmer ist in dieser Woche unser Tipp-Experte.