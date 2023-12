Die Sanierung der Rudelsburg kommt nicht voran. Jetzt reicht das Land Finanzhilfe in Höhe von einer halben Million an die Stadt Naumburg aus. Der Handlungsdruck ist immens.

Bad Kösen. - Verwunschen steht sie da, in Schnee gepackt. Doch die winterliche Hülle verdeckt, woran die Rudelsburg krankt: ihren ureigensten Zustand. 2018 war es, als plötzlich große Teile der Außenschale des Südwestturmes in die Tiefe stürzten und sich offenbarte, wie groß der Sanierungsstau an der bekanntesten Veste des Saaletals ist. 150.000 Euro wurden investiert, um zumindest die Notsicherung erledigen zu können. Nochmals teurer wurde später eine ähnlich aufwendige Prozedur am Nordostturm. Nur: Dabei ist es bis heute geblieben.