Krone für Saale-Unstrut: Luise Böhme ist Deutsche Weinprinzessin

Die Entscheidung am späten Freitagabend im Neustädter Saalbau: Während die neue Deutsche Weinkönigin Katrin Lang (r.) aus Baden ihr Glück kaum fassen kann, freuen sich Saale-Unstrut-Vertreterin Luise Böhme (l.) und Juliane Schäfer (Rheinhessen), die nun für ein Jahr Deutsche Weinprinzessinnen sind, mit.

Neustadt/Kirchscheidungen - Elf Jahre nach Elisabeth Born kommt wieder eine Deutsche Weinprinzessin aus dem Anbaugebiet Saale-Unstrut. Luise Böhme vertrat ihre Heimat am Freitagabend in der Endrunde der Wahl im Saalbau in Neustadt/Weinstraße exzellent. Sie wurde von der etwa 70-köpfigen Jury zu einer der drei Majestäten gewählt, ehe die Zuschauer der Livesendung im Internet abstimmen konnten.