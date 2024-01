Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Naumburg - Nehmen wir mal an, es mangelt nicht an Geld und das Naumburger Domgymnasium könnte mit einer Lückenbebauung erweitert werden. Dass die Schüler ganz genau wissen, was da entstehen und wie der Bau mit Leben gefüllt werden könnte – davon zeugen Architekturmodelle, die von Zwölftklässlern während des Kunstunterrichts angefertigt wurden. Einige dieser Modelle sind ab dem morgigen Freitag, 19. Januar 2024, nicht nur im Schaufenster des Bürgerbüros, sondern auch in der Vitrine der Naumburger Rathausgalerie zu sehen. Sie sind Teil der Werkschau „Außenwelten//Innenwelten“, die morgen ab 17 Uhr mit einer Vernissage eröffnet wird. Bis zum 12. April 2024 geben die Arbeiten Einblicke in das kreative Schaffen der Domgymnasiasten.