Axel Protze leitet seit Mai die Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am SRH-Klinikum Naumburg. In jungen Jahren war für den gebürtigen Sachsen eine andere Laufbahn vorgesehen.

Naumburg. - Sportinteressiert ist er allemal. Dennoch zieht es Axel Protze derzeit nicht wie so viele vor den Fernsehbildschirm, um möglichst nichts von den Olympischen Spielen in Paris zu verpassen. „Ich schaue gelegentlich, treibe aber lieber aktiv Sport“, erklärt der 52-Jährige, der einst auf eine sportliche Laufbahn vorbereitet wurde: als Schwimmer an der Dresdner Sportschule, die er bis zur 6. Klasse besuchte. „Wenn man einmal im Leistungssport ist, hat man das große Ziel ’Olympiasieg’ vor Augen“, so Protze, „aber der Werdegang hat bei mir nicht gereicht.“ Wäre es anders gekommen, hätte das SRH-Klinikum Naumburg heute einen anderen Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie.