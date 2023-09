Die Tinte ist mittlerweile trocken, die finanzielle Belohnung für den Tippspiel-Wochensieg auch in dieser Saison gesichert: Tageblatt/MZ-Geschäftsführer Olaf Döring (l.) und der Chef der BRU Security GmbH, Dirk Claus, haben einen Vertrag über die Fortsetzung der Kooperation unterschrieben. Der Sponsor ist in dieser Woche zugleich Tipp-Experte.

Naumburg - Ein 500-Euro-Gutschein von Euronics XXL in Naumburg für den Sieg in der Gesamteinzelwertung, für das beste Team ein 100-Euro-Gutschein des Freyburger Sporthauses F.C.Röder und jeweils 50 Euro von der BRU Security GmbH Naumburg für den Wochensieg - mit den beliebt-bewährten Preisen ist das regionale Fußball-Tippspiel unserer Zeitung vor einer Woche in die neue Saison gestartet. Tipp-Experte in der zweiten Runde ist BRU-Geschäftsführer Dirk Claus.

Bereits seit 18 Jahren ist die BRU Security GmbH Naumburg Sponsor des FC Carl Zeiss Jena. Bei den Heimspielen des aktuellen Fußball-Regionalligisten sorgt die Firma, die auch zu den treuen Unterstützern des regionalen Fußball-Tippspiels von Tageblatt/MZ gehört, zudem für die Sicherheit. „Für die anstehende Partie gegen Luckenwalde haben wir mit den Verantwortlichen vor Ort gerade erst ein Sicherheitskonzept erstellt. Das ist wichtig, denn das Stadion ist ja noch eine halbe Baustelle“, berichtet BRU-Geschäftsführer Dirk Claus, dessen Mitarbeiter auch bei den Heimbegegnungen des Basketball-Bundesligisten Syntainics MBC in der Weißenfelser Stadthalle um Ordnung und Sicherheit kümmern. Zudem unterstützt BRU hiesige Sportvereine, zum Beispiel die Nachwuchskicker des SC Naumburg, die SG Blau-Weiß Bad Kösen sowie die Leichtathleten der Laufgemeinschaft (LG) Rudelsburg Bad Kösen.

Landesliga, Staffel Süd

TSV Leuna - SC Naumburg. Die Personalsorgen bei den Domstädtern werden vor der morgigen Partie beim Aufsteiger nicht kleiner. Sebastian Dose ist dieses Mal privat verhindert, Nejervan Solivani sitzt noch seine Rotsperre ab, und bei Laurens Zintsch gab es nach einer Untersuchung in Halle jetzt die Schockdiagnose: Kreuzbandriss! „Es hat dasselbe Knie erwischt, das rechte, wie schon bei seiner ersten schweren Verletzung dieser Art während seiner Zeit im Nachwuchs des Hamburger SV“ , berichtet SCN-Trainer Matthias Krause. „Aber Doc Bartels, der ja auch die HFC-Kicker betreut, hat Laurens Hoffnungen gemacht, dass er stärker als zuvor zurückkommen werde.“ Fehlen wird der Mittelfeldakteur den Naumburgern wohl etwa ein Jahr. In Leuna trifft Krauses Team am Samstag auf Ex-Spieler Tim Kießhauer, der im Sommer zum TSV gewechselt ist. „Die Einstellung, die unsere Mannschaft bei der 3:4-Niederlage gegen Topfavorit VfB Merseburg gezeigt hat, gefiel mir sehr“, meint der Coach. Darauf lasse sich aufbauen. Die Leunaer sind mit einem 3:0-Sieg gegen Turbine Halle in die Saison gestartet; am vergangenen Wochenende verloren sie 0:2 in Kelbra. Der SCN hat einen Punkt (vom Auftakt-2:2 bei Eintracht Emseloh) auf dem Konto.

Dirk Claus tippt 2:2, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:2.

Landesklasse, Staffel 7

ESV Herrengosserstedt - Wacker Wengelsdorf. Die Chancenverwertung war in der Saisonvorbereitung und auch in den beiden ersten Meisterschaftspartien (0:1 gegen Bad Kösen, 0:0 in Braunsbedra) das große Manko des ESV-Teams. Gelingt den Schützlingen von Coach Jens Klinger gegen das mit vier Punkten gestartete Wacker-Team endlich der erste Torerfolg? Die Bilanz der Herrengosserstedter gegen Wengelsdorf - fünf Niederlagen, zwei Unentschieden, nur ein Sieg - gibt indes wenig Hoffnung auf ein Erfolgserlebnis. Aber man weiß ja nie...

Dirk Claus tippt 1:1, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:1.

Eintracht Kreisfeld - FC RSK Freyburg. „Nach zwei Unentschieden wollen wir jetzt unseren ersten Sieg einfahren“, sagt RSK-Coach Ronny Sieber vor der Partie beim Aufsteiger, der mit zwei Auswärtsniederlagen in die Saison gestartet ist. „Wir wissen natürlich nicht so recht, was uns dort erwartet, aber die Gastgeber werden uns sicher alles abverlangen“, so Sieber, der morgen zusätzlich zu den ohnehin Verletzten noch auf Sergio Schulz, Anton Eisenhut und wohl auch Pierre Gottschalk verzichten muss. „Ich werde mich selber als Spieler auf die Bank setzen müssen, mich aber nur im äußersten Notfall einwechseln“, berichtet der Freyburger Trainer.

Dirk Claus tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt 0:2.

VfB Oberröblingen - BSC 99 Laucha. Beim Aufsteiger, der nach zwei Spieltagen bei drei Punkten (aus dem 3:2-Heimerfolg gegen Kreisfeld) steht, streben die Glockenstädter ihren ersten Saisonsieg an. Nach dem 1:1 gegen Wengelsdorf hatten sie am vergangenen Sonnabend 1:3 bei Landesliga-Absteiger Stedten verloren.

Dirk Claus tippt 1:3, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

SC Naumburg II - Blau-Weiß Bad Kösen. Am Sonntag, 14 Uhr, steigt im Stadion Saalestraße das nächste Regionalduell der Staffel 7. Genau genommen, ist es sogar ein Stadtderby. Aufsteiger SCN II wird, berichtet Co-Trainer Paul Staps, personell sehr gut aufgestellt sein; Fabian Großmann und Steve Villmann kehren nach ihren abgesessenen Gelb-Rot-Sperren zurück ins Team. „Wir wollen an die Leistungen der ersten beiden Partien anknüpfen, unsere Chancen aber effektiver verwerten, so dass uns nach zwei Remis vielleicht der erste Saisonsieg gelingt“, so Staps.

Matthias Große, Coach der Blau-Weißen aus dem saaleaufwärts gelegenen Ortsteil, hat mit seiner Mannschaft einen perfekten Start in die neue Serie hingelegt, die ersten Partien (1:0 in Herrengosserstedt, 2:1 gegen Einheit Halle) gewonnen. „Das ist natürlich ein ganz besonderes Spiel, weil wir viele Naumburger in unseren Reihen haben“, sagt Große. Von den in der Sommerpause nach Bad Kösen gewechselten SCN-Akteuren werden Keeper Marcel Derbek sowie Van-Holder Nguyen und Dam Cham im Aufgebot der Kurstädter stehen. Ervin Kullafi fehlt indes noch wegen einer Sperre. „Natürlich würden wir uns über den dritten Saisonsieg freuen. Sollten wir einen Punkt mitnehmen, wären wir aber auch nicht traurig“, so Große.

Dirk Claus tippt 1:4, Tageblatt/MZ tippt 1:1.

Kreisoberliga Burgenland

Bad Bibra/ Saubach - TSV Großkorbetha. Zwar nicht mit dem Ergebnis (0:3), aber durchaus mit dem Auftreten seines Teams war Philipp Klein nach dem Saisonauftakt bei Eintracht Profen zufrieden. „Daran wollen wir anknüpfen, obwohl wir natürlich wissen, dass Großkorbetha noch mal ein ganz anderes Kaliber werden wird“, sagt der Coach von Aufsteiger Bad Bibra/ Saubach. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel, das am Sonntag um 14 Uhr in Bad Bibra angepfiffen wird, sei jedenfalls groß, „zumal wir wohl etwas besser besetzt sein werden als vor einer Woche“. Damals hatte Klein lediglich zwei Einwechselspieler zur Verfügung gehabt. Während der Baumersrodaer SV seine Partie in Kretzschau erst am Reformationstag, 31. Oktober, austragen wird, spielt der FC ZWK Nebra bereits heute Abend bei der Kombination Großgrimma/Hohenmölsen.

Dirk Claus tippt 1:2, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 1:2.

Kreisliga, Staffel 1

FSV Klosterhäseler - Bad Kösen II. Nachdem er zum Saisonauftakt spielfrei gewesen war, steigt Aufsteiger FSV am morgigen Samstag nun auch in den Spielbetrieb ein. Gegner ist die Blau-Weiß-Reserve, die sich in der vergangenen Woche der freiwillig aus der Kreisoberliga abgestiegenen Kombination Lossa/Rastenberg auf eigenem Platz mit 0:3 geschlagen geben musste. „Für uns ist diese Liga natürlich Neuland. Erst nach zwei, drei Spielen werden wir wissen, wo wir stehen“, sagt Klosterhäselers Vereinsvorsitzender Michael Knorr, der die Mannschaft mit Philipp Saal trainiert. „Wir gehen diese Aufgabe optimistisch an, zumal unser Team zusammengeblieben ist. Unser Ziel ist ein Platz im Mittelfeld“, so Knorr.

Dirk Claus tippt 3:1, Tageblatt/MZ tippt 2:1.

SV Mertendorf - Freyburg II. Die aus der Staffel 2 gekommenen Wethautaler gehören zum Favoritenkreis, auch wenn sie zum Saisonstart gegen Rot-Weiß Weißenfels II trotz großer Chancenvorteile nicht über ein torloses Remis herausgekommen sind. Bei der RSK-Reserve stand das Debüt von Juliane Gorn (wir berichteten) im Fokus. Mit dem 6:2-Erfolg gegen den SSC Weißenfels III schossen sich die Jahnstädter gleich mal auf den zweiten Platz der ersten Tabelle der neuen Saison.

Dirk Claus tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt 3:2.

Germania Schönburg/Possenhain-Fortuna Leißling - FC ZWK Nebra II. Zwei Gewinner des ersten Spieltags stehen sich morgen in Possenhain gegenüber. Die Germania-Fortuna-Kombination setzte ihre Erfolgsserie aus der Kreisklasse fort, in der sie Staffelsieger geworden war, und feierte mit dem 3:2-Sieg bei Reichardtswerben/Markwerben einen Einstand nach Maß in der neuen Liga. Die Nebraer erzielten gegen den Vorjahresdritten Balgstädt/Laucha II sogar ein halbes Dutzend Tore und ließen keinen Gegentreffer zu; damit ist das Team des neuen Trainers Heiko Christiani erster Spitzenreiter der Staffel 1.

Dirk Claus tippt 3:0, Tageblatt/MZ tippt 2:3.

Lossa/Rastenberg - SG ZW Karsdorf. Ebenfalls zwei Auftaktsieger treffen in Rastenberg - allerdings erst am Sonntag - aufeinander. Die länderübergreifende Kombination gewann 3:0 bei Bad Kösen II, die Karsdorfer unter dem neuen Abteilungsleiter und Coach Matthias Litzkendorf 2:0 gegen den Vizemeister des Vorjahres, SC Naumburg III. „Natürlich streben wir die nächsten drei Punkte an, auch wenn das gegen die kampfstarken ZW-Kicker kein Selbstläufer wird“, blickt der Lossaer Stürmer Mario Rahaus, der am vergangenen Wochenende in der Ersten aushalf und gleich zwei Tore erzielte, voraus.

Dirk Claus tippt 2:0, Tageblatt/MZ tippt ebenfalls 2:0.