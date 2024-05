SCN-Reserve droht schon der Abstieg aus der Landesklasse. Drei Regionalderbys, darunter in Baumersroda, stehen auf dem Plan.

Der FC RSK Freyburg mit Sergio Schulz (r.) und Blau-Weiß Bad Kösen – hier Nick Petersen (v.l.) und Stephan Breitfeld – könnten, wenn es für sie optimal läuft, am späten Samstagnachmittag den Landesklasse-Verbleib feiern.

Naumburg. - Zusammen mit Tobias Richter, dem für den Spielbetrieb zuständigen Vizepräsidenten des Kreisfachverbandes (KFV) Fußball Burgenland, blicken wir auf die Partien der 14. und damit vorletzten Runde des regionalen Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ. Für den Sieg in der Gesamteinzelwertung gibt es 500 Euro in Form einer BLK-Guthabenkarte. Spendiert wird diese von der Firma ESM. Das beste Team erhält am Saisonende einen 100-Euro-Gutschein für das Freyburger Sporthaus F.C.Röder. Und für den Wochensieg gibt es 50 Euro von der BRU Security GmbH.