Weil man die Fünft- und Sechstklässler meist schon halb elf nach Hause schicken muss, will die Naumburger „Humboldt“ nun eine Ganztagsschule werden. Warum der komisch klingende Plan funktionieren könnte, auch wenn dann statt Physik vielleicht nur Karate gelehrt wird.

Klingt verrückt: Schule mit Extrem-Lehrermangel will Ganztagseinrichtung werden

Naumburg. - Morgens halb elf in Naumburg: Wenn in der Freien Schule „Jan Hus“ die Schüler oft noch ein paar Stunden Unterricht und betreute Lernzeit vor sich haben, dürfen die Jugendlichen aus der „Alexander von Humboldt“ schon nach Hause. Dann geht’s für etliche von ihnen aufgrund der fehlenden Schulkantine ans Chipsregal im benachbarten Rewe-Markt und anschließend an die Playstation, wo sie „in der digitalen Einsamkeit“ abhängen.