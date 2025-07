Am Montagnachmittag kam es auf der B 176 in Balgstädt zu einem Unfall. Ein Kleintransporter stieß mit einem Lkw zusammen. Zwei Personen werden leicht verletzt. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen ist erheblich.

Kleintransporter und Lkw kollidieren auf B 176 in Balgstädt - Zwei Personen verletzt

Auf der B 176 in Balgstädt ereignete sich am Montag ein Unfall. Ein Kleintransporter stieß mit einem Lkw zusammen.

Balgstädt/cm - Aus bislang noch ungeklärter Ursache geriet am Montagnachmittag ein Kleintransporter auf der B 176 in Balgstädt in den Gegenverkehr. Dort stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch den Aufprall kam auch der Lkw von der Fahrbahn ab, streifte einen abgestellten Pkw und prallte daraufhin gegen ein Geländer.

Die beiden Fahrzeuginsassen des Kleintransporters erlitten leichte Verletzungen und wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Dienstag mit. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden.