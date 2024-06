Seltener Besuch in der Punkewitzer Kindertagesstätte: Ein MDR-Fernsehteam dreht für „Mitmachen statt meckern“, während Eltern mit Erzieherinnen, Bürgermeister und Helfern den Spielplatz auf Vordermann bringen.

Für die Sendung „Mitmachen statt meckern“ macht das MDR-Fernsehteam um Michael Wasian (3.v.l.) Station in der Kita Punkewitz. Gemeinsam wird der Spielplatz erneuert.

Punkewitz. - Bei den Kleinen Strolchen in Punkewitz ist immer etwas los. Der gestrige Vormittag war dennoch ein ganz besonderer in der Kindertagesstätte. Drehte sich an diesem doch alles ums Fernsehen. Doch nein, die 34 Mädchen und Jungen setzten sich nicht vor die Flimmerkiste, um sich berieseln zu lassen. Ganz im Gegenteil. Punkt 9 Uhr stand, wie erst drei Wochen zuvor vereinbart, MDR-Fernsehmoderator Michael Wasian mit seinem Team vor der Tür, um mit den Knirpsen, ihren Eltern und Erzieherinnen für die Sendung „Mitmachen statt meckern“ zu drehen.