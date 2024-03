Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hohenmölsen. - Wenn die bislang zweitschlechteste auf die zweitbeste Offensive der Liga trifft, dann aber mit neun Toren Vorsprung gewinnt, muss etwas Ungewöhnliches passiert sein. Und so rieben sich am Samstagabend in der proppenvollen Glückauf-Sporthalle in Hohenmölsen tatsächlich so manche Zuschauer verwundert die Augen, als sie sahen, was in der zweiten Halbzeit des Drittliga-Landesderbys zwischen den Burgenland-Männern und der favorisierten U23 des SC Magdeburg abging. Seinen knappen 13:12-Vorsprung zur Pause baute der HCB dank einer furiosen Vorstellung bis zum überraschend klaren 33:24-Endstand aus.