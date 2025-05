Naumburg/hbo. - Der Vorverkauf der Fünf-Tage-Bändchen für das traditionelle Hussiten-Kirschfest am letzten Juniwochenende in Naumburg startet am kommenden Montag, 26. Mai, und wird bis zum Mittwoch, 25. Juni (18 Uhr), andauern. Das teilte die Stadt Naumburg am Dienstagmittag mit.

Die Fünf-Tage-Bändchen können in der Naumburger Tourist-Information am Markt, im Bürgerbüro, im TWN-Kundenbüro in der Salzstraße, in der Tourist-Information Bad Kösen sowie im E-Center Hinze (ohne Ermäßigungen) erworben werden.

Der Preis beträgt 20 Euro für fünf Tage, mit einer gültigen TWN-Card bezahlt man 18,50 Euro, und für Erwerbslose beträgt der Preis 18 Euro. Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Begleitpersonen von Schwerbehinderten mit dem Hinweis „B“ haben freien Zutritt, so die Stadt weiter.

„Die beliebten Souvenirkirschen, die in einer limitierten Auflage erscheinen, spiegeln in diesem Jahr die Farben des Naumburger Theaters wider und nehmen damit Bezug auf die Eröffnung des neuen Theaterstandorts am Alten Schlachthof im April 2025“, heißt es in der Pressemitteilung abschließend.