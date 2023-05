Wegen Personalmangels bei der DB Netz AG kann das Stellwerk in Naumburg Ost nicht durchgängig besetzt werden. Zwischen Naumburger Hauptbahnhof und Naumburg Ost sind deshalb im Juni und Juli zu gewissen Zeiten Großraumtaxis im Einsatz.

Naumburg/ag - Weil die DB Netz AG das Stellwerk in Naumburg Ost aufgrund Personalmangels in den Monaten Juni und Juli nicht durchgängig besetzen kann, kommt es in der Zeit vom 1. Juni bis zum 31. Juli zu Einschränkungen im Zugverkehr zwischen Naumburg Hauptbahnhof und Naumburg Ost.

Das Stellwerk bleibt in den beiden Monaten montags bis freitags ab 16.30 Uhr bis Betriebsschluss sowie an den Wochenenden ganztags unbesetzt. „Weil der Streckenabschnitt ohne Fahrdienstleiter nicht befahren werden kann, entfallen zu diesen Zeiten die Züge der Regionalbahnlinie RB 77 zwischen Naumburg Hauptbahnhof und Naumburg Ost“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Züge dieser Linie verkehren daher in den genannten Zeiträumen nur zwischen Naumburg Hauptbahnhof und Karsdorf. Zwischen Hauptbahnhof und dem Bahnhof Ost werden die Züge dann durch einen Schienenersatzverkehr mit Großraumtaxis ersetzt.

