Keglerin holt sich die 50 Euro

Blau-Weiß-Keglerin Michaela Benz hat sich in dieser Woche - auch mit etwas Losglück - die 50 Euro gesichert.

Naumburg - Michaela Benz aus Bad Kösen hat die 14. Runde des regionalen Fußball-Tippspiels von Naumburger Tageblatt/MZ und damit 50 Euro von der BRU Security GmbH gewonnen. Die 27-jährige Landesliga-Keglerin der SG Blau-Weiß kam wie Martin Rothe (Roßbach), Ines Richter (Hassenhausen) und Marcel Lehner (Naumburg) auf 13 Punkte, hatte aber Glück beim Losen. „Ich habe in diesem Jahr beim EM-Tippspiel der Firma, in der ich als Werkstudentin arbeite, mitgemacht und bin da unter den Top Fünf gelandet. Dann stieß ich auf das Tageblatt/MZ-Tippspiel, und seit dieser Saison bin ich dabei“, berichtet Michaela Benz, die in Halle Informatik studiert.

Resultate/Michaela Benz’ Tipps:

Havelwinkel Warnau - SC Naumburg 1:4/1:2

BW Bad Kösen - SV Großgrimma 1:1/1:1

ZWK Nebra - Wacker Wengelsdorf 1:1/3:1

Gleinaer SV - SC Naumburg II abgesagt

Baumersrodaer SV - Eintracht Theißen 5:0/0:1

SG ZW Karsdorf - Eintracht Bornitz 3:4/1:2

Blau-Gelb Geußnitz - SV Mertendorf 0:1/0:1

BW Borau - Lossa/Rastenberg 1:2/1:2

Grün-Gelb Osterfeld - 1. FC Zeitz 0:2/0:1

VfB Großgörschen - SV Spora 0:4/2:1

Beste Mannschaft der 14. Runde war „lillifee“ - das sind Ines, Fabienne und Heiko Richter aus Hassenhausen - mit 11,0 Punkten im Schnitt. Führende der Gesamtteamwertung bleiben „Frauenpower“ (Juliane und Kathrin Gorn aus Freyburg/Memleben) mit nunmehr 122,0 Zählern.

Stand der Gesamtwertung:

1. Juliane Gorn (Freyburg) 129

2. Lutz Oertel (Zscheiplitz) 127

3. Martin Rothe (Roßbach) 124

3. Paul Riebel (Löbitz) 124

3. Stefan Bärhold (Lossa) 124

6. Matthias Frank (Gleina) 123

7. Axel Böttger (Wetzendorf) 121

8. Hardy Lustig (Weischütz) 120

8. Stefanie Paloch (Laucha) 120

10. Pascal Heinemann (Naumburg) 119

10. Chris Kowsky (Karsdorf) 119

10. Florian Frenzel (Wangen) 119

10. Thomas Stichling (Burgscheidungen) 119

10. Stephan Lifzik (Mertendorf) 119

Anmeldung und Tippabgabe unter: www.kicktipp.de/tageblatt