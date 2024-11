Bad Kösen - „Die Art und Weise, wie besonders in den letzten Monaten seitens der Stadtverwaltung Naumburg Politik in meiner Heimatstadt Bad Kösen betrieben wird, kann ich mit meinem Gewissen und vor meinen zahlreichen Wählern nicht mehr vereinbaren beziehungsweise vertreten.“ Der Satz steht in einem Papier an den Fraktionsvorsitzenden des Bündnis für Bad Kösen (BKK), in dem Unternehmer Axel Krunig nichts geringeres als die sofortige Niederlegung seines Mandates für den Ortschaftsrat Bad Kösen erklärt. Schreiben liegen auch Naumburgs Oberbürgermeister Armin Müller (CDU) und Ortsbürgermeister Holger Fritzsche (BBK) vor.

