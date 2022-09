Katze ausgewichen: Mann prallt in Naumburg mit Auto gegen Mauer

Eine Katze hat am Donnerstag einen Unfall in Naumburg verursacht.

Naumburg - Weil er einer Katze ausweichen wollte, ist am Donnerstagmorgen laut Polizeiangaben ein Autofahrer in Naumburg von der Jägerstraße abgekommen. Sein Wagen krachte gegen eine Laterne und die Mauer eines Grundstücks. Der Mann kam leicht verletzt in ein Krankenhaus, heißt es in einer Pressemitteilung.