Fremdenverkehr in Naumburg Karten, Tickets, Tipps - Wie Tourist-Information Bad Kösen nach Schließzeit wieder Gäste begrüßt

Ausgerechnet in der Saison war die Tourist-Information in Bad Kösen für mehrere Monate wegen Personalmangels geschlossen, was nicht ohne Kritik blieb. Seit Anfang Oktober ist sie wieder geöffnet. Ein Besuch vor Ort.