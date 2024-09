Julias Traum wird wahr: Was eine 16-Jährige am Drehort für die „Kakmann-Ranch“ aus dem Detlev-Buck-Film erlebt

Karaoke-Challenge zu Fuße des „Goldbarrens“: Schauspieler Louis Held (mit Mikrofon) stimmt mit Hunderten Fans den Kakmann-Song „Ich will mehr“ an.

Wangen - „Oh Mama, danke, danke“, entfuhr es Julia Bergmann voller Begeisterung, nachdem sich für sie am Sonnabend an der Arche Nebra ein Traum erfüllt hatte – eine Visite am Drehort ihres Lieblingsfilms „Bibi & Tina“, und mehr noch: eine mit pochendem Herzen absolvierte Begegnung mit Stargast Louis Held, der in der gleichnamigen Filmreihe den Alexander von Falkenstein spielte.