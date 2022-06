Jubel zum Saisonfinale: Baumersroda feiert Meisterschaft

Derbysieg und Meisterfeier: Baumersroda hat in Gleina allen Grund zum Jubeln. Zu unverhofften Aufstiegen kommen auch die Karsdorfer und die Löbitzer, die in der nächsten Saison in der Kreisliga kicken dürfen.

Naumburg - In den letzten Punktspielen der Saison erreichten die Männerteams der Saale-Unstrut-Finne-Region am Samstag folgende Ergebnisse.

LANDESLIGA: SC Naumburg - Turbine Halle 3:0 (2:0). Mit nur zwei Unentschieden und einer Niederlage schloss das SCN-Team eine bärenstarke Rückrunde ab und konnte auch am Samstag mit den Fans einen gelungenen Abschluss feiern. Technisch und athletisch überlegen, hielt man die Turbine-Elf über 90 Minuten in Schach und bot dabei in der ersten halben Stunde auch sehr ansehnlichen Fußball, wie Trainer Matthias Krause einschätzte. Völlig verdient ging man in dieser Phase durch einen Doppelschlag (Lucas Sedivy, 14./Marcel Müller, 17.) auch mit 2:0 in Führung. Das schöne Wetter und der schwache Gegner führten dann irgendwann aber dazu, dass auch die Naumburger ein wenig die Beine hochnahmen und die Partie dementsprechend verflachte. Mit Steven Krumbholz (90.) traf am Ende aber auch noch der dritte SCN-Stürmer. Er konnte nach einem abgewehrten Kopfball von Steve Villmann zum 3:0-Endstand abstauben.

KREISLIGA: Gleinaer SV - Baumersrodaer SV 2:5 (1:1). Schon vor Anpfiff bekamen die 70 Zuschauer diverse Highlights zu sehen. So ehrte Klaus-Peter Krümmling die Baumersrodaer als Kreisliga-Meister und wünschte dem BSV viel Erfolg für den Start in der Kreisoberliga. Auf Seiten der Gleinaer wurden Spieler Max Illig, den es nach Mücheln zieht, sowie Trainer Hans-Joachim Hilprecht, der seine Laufbahn beendet, gebührend verabschiedet. Und dann gab es noch das „Ja“ von Nicole Walter zu hören, deren Lebensgefährte und GSV-Spieler Horst Philipp ihr auf der Gleinaer Sportstätte einen Heiratsantrag machte.

BSV-Kapitän Franz Wienke erhält von Klaus-Peter Krümmling den Kreisliga-Meisterpokal. (Foto: Andreas Löffler)

Danach aber wurde Fußball gespielt, wobei die Gastgeber in Führung gingen, als Clemens Kaufmann eine scharfe Eingabe von Florian Bornowski in die eigenen Maschen (2.) bugsierte. Albert Reinicke hatte mit einem Schuss ins kurze Eck (7.) zum 1:1 aber die schnelle Antwort für den BSV parat. Ihre Stärke untermauerten die Baumersrodaer dann auch in Hälfte zwei noch einmal. Franz Wienke mit einem beherzten Sololauf (46.), Chris Karl (57.) nach einem Konter, erneut Reinicke mit all seiner Erfahrung (65.) sowie Florian Frenzel per Flachschuss (67.) schossen eine 5:1-Führung heraus. Gleina kam durch Torhüter Rainer Winkler noch zu etwas Ergebniskosmetik, als dieser einen Foulelfmeter - Martin Beyer sah davor die Ampelkarte - verwandelte.

ESV Herrengosserstedt II - Blau-Weiß Bad Kösen II 3:1 (2:1). Von zwei routinierten Teams zeigten sich die Herrengosserstedter an diesem Tag als die effektivere Elf. So gingen sie durch einen Abstauber von Ricky Grieser in Führung (11.). Doch in der 34. Minute war Grieser der Pechvogel und traf auch auf der anderen Seite, als ihm der Ball nach einer von Marc Eschrich hereingebrachten Ecke zum 1:1 über den Senkel rutschte. Telman Girimhanov war es dann aber, der nach einem Steilpass das Leder unter Kontrolle brachte und zum 2:1 (44.) ins kurze Eck versenkte. Obwohl es für beide Teams um wenig ging (der ESV-Abstieg hatte ja bereits festgestanden), wurde weiter nach vorn gespielt. Treffen konnte aber lediglich noch einmal Grieser, der durch eine Einzelaktion auf 3:1 stellte. Auf Seiten der Bad Kösener wurde bekannt gegeben, dass Christian Ratzka und Marco Werner die Zweite in der kommenden Saison als Trainerduo führen werden. Der bisherige Spielertrainer Marc Eschrich bleibt dem Team aber erhalten und wird sich vor allem im Nachwuchsbereich engagieren.

KREISKLASSE, Staffel 1: Germania Schönburg/Possenhain - SV Kaiserpfalz 0:4 (0:3). Ihren zweiten Tabellenplatz verteidigten die Kaiserpfälzer mit einem glatten 4:0-Erfolg bei der Schönburg-Possenhainer Germania. Auch in dieser Begegnung war der Drops schon relativ früh gelutscht. Durch ein schnelles Tor ihres Spielertrainers Chris Kaufmann (6.) sowie die folgenden Treffer von Martin Frenzel (18.) und Maximilian Gorn (24.) hatten die Gäste die drei Zähler schon Mitte des ersten Spielabschnitts im Sack. In der 65. Spielminute beseitigte Kaufmann mit seinem zweiten Tagestreffer die letzten Zweifel am Kaiserpfälzer Sieg. Ihr Recht, durch den erreichten zweiten Platz in die Kreisliga aufsteigen zu können, werden die SVK-Akteure aber nicht wahrnehmen.

Germania-Spieler Hannes Munkelt (l.) im Duell mit SV-Kaiserpfalz-Akteur Marco Kuehnhold. (Foto: Andreas Löffler)

Lossa/Rastenberg II - SG ZW Karsdorf 3:7 (2:2). Vom freiwilligen Verzicht des SV Kaiserpfalz profitieren die Karsdorfer, denen deshalb der dritte Tabellenplatz genügte, um in der kommenden Saison eine Etage höher, in der Kreisliga, zu spielen. In Rastenberg, beim Duell zweier Tabellennachbarn, verlief die erste Hälfte ausgeglichen. Die Hausherren gingen zunächst durch Arian Gorges in Führung (17.). Die Karsdorfer blieben davon aber relativ unbeeindruckt und drehten kurz darauf das Resultat im Minutentakt durch ihren Kapitän Tom Eberling (25.) sowie Goalgetter Matthias Litzkendorf (26.). Nun war wieder Lossa/Rastenberg gefragt, und zehn Minuten vor dem Pausengang konnte Pit Uhlig egalisieren. Nach dem Seitenwechsel waren dann allerdings fast nur noch die Karsdorfer treffsicher. Zunächst bescherten ihnen erneut Litzkendorf (49.) sowie Leo Jakob (54.) eine komfortable Zwei-Tore-Führung, ehe Jonas Stöckel per Doppelpack (69./71.) sowie noch mal Eberling auf 2:7 erhöhten. Thomas Eckert gelang noch Ergebniskosmetik, indem er einen Strafstoß zum 3:7-Endstand nutzte.

Durch seine Tore 17 und 18 in dieser Saison sicherte sich Matthias Litzkendorf am letzten Spieltag noch die Torjägerkrone der Kreisklasse, Staffel 1.

SV Mertendorf II - SC Naumburg III 0:15 (0:6). Staffelsieger Naumburg III ließ es am letzten Spieltag noch einmal so richtig krachen. Im Wethautal landeten die Domstädter ihren zweiten zweistelligen Saisonsieg. Nach dem 10:0 am 6. Spieltag in Possenhain wurde diesmal, sehr zum Leidwesen der gastgebenden Mertendorfer Reserve, noch eine ordentliche Schippe draufgelegt und fünfzehnmal „eingelocht“. Im Prinzip war das Match in Mertendorf schon in der 6. Minute entschieden, denn da führten die Naumburger durch Tore von Julian Könnicke (1.), Paul Staps (2.) und Roland Kämmerer (6.) schon mit 3:0. Dieser Vorsprung wurde dann noch vor der Pause durch erneut Kämmerer (18.), Steven Quast (29.) und Lucas Lube (30.) verdoppelt. Nach dem Seitenwechsel nahm das Elend aus Gastgebersicht weiter seinen Lauf. Alvin Zedler und Rostam Kazemi mit je drei Treffern, Kämmerer, wie in Halbzeit eins nun auch wieder mit zwei „Buden“ sowie Christian Schüler schraubten das Resultat in zweistellige Höhe.

Staffel 2: VSG Löbitz 71 - Krauschwitz/Teuchern II/ Nessa III 9:0 (3:0). Groß war die Freude auf dem Löbitzer Sportplatz nicht nur über den 9:0-Kantersieg, sondern auch über die Nachricht, dass die VSG als Nachrutscher in die Kreisliga aufsteigen darf. Dies wurde vom Kreisverband so auch gegenüber unserer Zeitung bestätigt. Dementsprechend in ihrem vorerst letzten Kreisklassespiel, einem Duell von Tabellennachbarn, wollten die Löbitzer sich auch als aufstiegswürdig beweisen, was hervorragend gelang. Überlegen und mit vielen herausgespielten Großchancen führte man bereits zur Halbzeit mit 3:0. Moritz Prater nach starker Flanke von Ludwig Schlag (4.) sowie kurz darauf (12.) mit dem 2:0 traf schnell per Doppelpack, ehe die Gäste eine starke Phase hatten und ihrerseits zu guten Torgelegenheiten kamen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff war es diesmal die Kombination Prater auf Schlag, die zum 3:0 führte. Erneut Prater (49.), Elias Gorges (53.) sowie Tom Böhme mit einem Gewaltschuss machten bis zur 67. Minute das halbe Dutzend voll. Anschließend trafen Schlag mit einem tollen Sololauf, noch einmal Prater und erneut Schlag zum 9:0-Endstand. Die Blöße einer zweistelligen Niederlage ersparte man am Ende den Gästen.