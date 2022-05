In Naumburg gründet sich neue ADFC-Ortsgruppe

Naumburg - Im Café „Zille“ in der Naumburger Mariengasse wurden am Montagabend die Grundlagen für eine neue Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs geschaffen. Zum Treffen hatte im Vorfeld die Umweltinitiative „Naumburg for Future“ (NFF) eingeladen, die bereits in der Vergangenheit eine bessere Radinfrastruktur eingefordert hat. „Eine solche Ortsgruppe hat eine ganz andere politische Bedeutung. Sie ist ein offizielles Organ und kann als Träger öffentlicher Belange angehört werden“, erklärte NFF-Sprecher Ingolf Andrees. Die Position des Vorsitzenden übernimmt fortan Thomas Wahlbuhl, Inhaber eines Ingenieurbüros. Seine Stellvertreterin wird Heidi Krause, ihr Mann Mario Zoll übernahm 2019 das „Zille“ in der Mariengasse.

Erste Kontakte zum ADFC-Landesverband gebe es bereits, bemerkte Wahlbuhl. Mit einem ersten Schreiben will sich die Gruppe auch der Stadtverwaltung vorstellen. Großes Ziel: die Umsetzung eines städtischen Radwegekonzeptes. „Es gibt kein Konzept, sondern nur Stückwerk“, betonte Uwe Pfenning, der einst dem früheren ADFC-Kreisverband angehörte, der sich jedoch 2017 aufgelöst hatte. Als Gründe nannte Pfenning fehlende personelle Ressourcen sowie die mangelnde Kommunikation seitens der Stadt. „Es war mehr als frustrierend“.

Vor allem die Infrastruktur in der Stadt samt Ortsteilen sei zu verbessern, so der Konsens am Abend. „Ich kenne Leute, die würden aufs Rad umsatteln, wenn die Situation komfortabler wäre“, unterstrich Katharina Wermann, Lehrerin an der Landesschule Pforta und passionierte Radfahrerin. In der Vergangenheit hatte es mehrere Befahrungen mit Vertretern der Stadt in puncto Schwachstellen gegeben.

Die nächste Aktion ist für den Freitag, 3. Juni, ab 15 Uhr geplant - mit Ständen auf dem Marktplatz sowie einer Fahrrad-Demo, die durch und um die Stadt führen soll. Das nächste Treffen der Ortsgruppe findet am Montag, 4. Juli, ab 19 Uhr statt. Ein Ort wird noch benannt. Dass Naumburg wenig radfreundlich ist, zeigt der jüngste ADFC-Fahrradklima-Test. Die Stadt erhielt eine 4.1 und landete auf dem 273. Platz von insgesamt 415 Städten in der Ortsgrößenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner. Allerdings hatten nur 79 Umfrageteilnehmer Angaben zu Naumburg gemacht. Der ADFC wurde 1979 gegründet und hat rund 215.000 Mitglieder.