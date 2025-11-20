Gut möglich, dass die Stadt Naumburg auf die festen Messgeräte in Schulpforte, Bad Kösen, Neujanisroda und am Flemminger Weg verzichten wird und stattdessen mit einer neuen „Kollegin“ mobil blitzt. Auch der Kreis ändert die Überwachungsstrategie.

In Naumburg blitzt bald „Marion“, werden dafür die anderen Radarfallen abgebaut?

Die Naumburger „Marion“ ist das gleiche semistationäre Blitzer-Modell wie „Hildegard“ (siehe Foto), mit dem Weißenfels sehr zufrieden ist.

Naumburg. - Der erfahrene Kraftfahrer weiß, dass er in Bad Kösen, Schulpforte, Neujanisroda und am Flemminger Weg aufpassen muss, ansonsten im Naumburger Stadtgebiet aber in puncto Blitzer nicht viel zu befürchten hat. Der mobile Blitzer im grauen „Hundefänger“ des städtischen Ordnungsamtes ist seit langem defekt. Höchstens, dass sich mal die Polizei zu einer Kontrolle blicken lässt.