In Klosterhäseler bäckt Rolf Block weiter Brötchen, doch auch ihm drückt der Schuh.

Die Konditorei Block aus Klosterhäsler bertreib am Markt in Naumburg ihr Café Block. Die Produktion in Klosterhäseler geht trotz gestiegener Energie- und Rohstoffpreise weiter.

Klosterhäseler - In beruhigender Gewohnheit gehen in den ersten Stunden eines jeden Tages in der Klosterhäseler Bäckerei die Lichter an - der sich Bahn brechenden Energiekrise zum Trotz oder vielmehr trotz dieser. Bleiben in Sachsen-Anhalt in ersten Bäckereien die Öfen kalt, werden bei Blocks weiterhin Brötchen und Brote gebacken. Die 4.000-Liter-Heizöl-Tanks sind gefüllt.