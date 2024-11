SRH Klinikum Burgenlandkreis In einer Hand: Geriatrische Kliniken in Naumburg und Zeitz werden jetzt von einer Chefärztin geleitet

Angelika Knispel leitet neben der Zeitzer Geriatrie des SRH-Klinikums nun auch in Naumburg die Klinik, in der ältere Patienten versorgt werden. In einer Lehrerfamilie ist sie die erste Ärztin.