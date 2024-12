Zwei, die auszogen und in Bad Kösen nicht nur eine neue Heimat, sondern auch die eigenen vier Wände fanden: Nina Müller und Robert Wiedemann sind längst in der Kurstadt angekommen.

Bad Kösen. - Es ist schon eine Weile her, als es in der Friedrich-Ebert-Straße 16 in Bad Kösen noch einen kleinen Tabakwaren-Laden gab. Auch Lotto spielen konnte man hier und Pakete abgeben, im Hof arbeitete eine Bauglaserei. Und dann, vor etwa zwei Jahren, stand das Haus zum Verkauf. Der richtige Moment für Nina Müller und Robert Wiedeman. Sie heute 26- und er 36-jährig, hatten zu dieser Zeit gerade den Weg nach Bad Kösen gefunden, wohnten zur Miete in der Borlachstraße. Die Kurstadt ist da für beide zur neuen Heimat geworden – und inzwischen der richtige Ort zum Bleiben.