Impftermine in 15 Minuten vergriffen

Naumburg - Erstmals erhält der Burgenlandkreis insgesamt 950 Impfdosen des Herstellers Johnson und Johnson. Nachdem die Termine dafür am Mittwoch im Impfportal des Burgenlandkreises freigegeben wurden, waren sie in nur einer viertel Stunde ausgebucht. Ansonsten würden in diesem Monat nur noch Zweitimpfungen erfolgen, da „nicht ausreichend weitere Mengen geliefert“ werden können, wie die stellvertretende Landrätin Ariane Körner bei der Corona-Pressekonferenz am Mittwoch sagte.

Über Landesdurchschnitt

Dennoch könnten sich die bisherigen Impfzahlen sehen lassen, liegt der Burgenlandkreis doch sowohl mit 66.663 Erstimpfungen (37,27 Prozent der Einwohner) als auch mit 23.464 Zweitimpfungen (13,12 Prozent der Einwohner) über dem Landesdurchschnitt, der bei den Erstimpfungen 32,7 Prozent und bei den Zweitimpfungen 9,6 Prozent beträgt.

Wessen Folgeimpfung mindestens zwei Wochen zurückliegt oder wer vor mindestens 28 Tagen und höchstens einem halben Jahr mit dem Coronavirus infiziert war, sollte nun Post bekommen oder bereits erhalten haben. Denn wie Ariane Körner weiter sagte, seien von der Kreisverwaltung 16.495 Impf- sowie 11.901 Genesenennachweise verschickt worden, die diesem Personenkreis eine Vielzahl von Freiheiten zurückgeben. Dazu zählt unter anderem, dass die Kontaktbeschränkungen nicht mehr für sie gelten.

Risikofaktor Männertag

„Eine leichte Besorgnis“ äußerte die stellvertretende Amtsärztin, Dr. Cornelia Schiecke-Rosenhahn darüber, dass sich am Männertag womöglich auch Menschen nicht an die Kontaktbeschränkungen gehalten haben werden, die nicht in diese Gruppen fallen. Wie gut die Menschen an diesem Tag die geltenden Maßnahmen befolgt haben, würden die Infektionszahlen in der nächsten und übernächsten Woche zeigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz war am Mittwoch rückläufig und betrug 130,84. Am Dienstag hatte sie 162,15 betragen.