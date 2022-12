Im Unstruttal zahlen Eltern für Kinder-Betreuung künftig deutlich mehr

Im Unstruttal müssen Eltern für die Betreuung ihres Nachwuchses in Kindertagesstätten künftig tiefer in die Tasche greifen. Wegen eines Defizits erhöht die Verbandsgemeinde die Gebühren.

Freyburg/Wetzendorf - Eine Entscheidung mit Ansage: In der Verbandsgemeinde Unstruttal steigen zum Jahresbeginn die Kita-Gebühren. Mehrheitlich, mit drei Gegenstimmen, folgte der Verbandsgemeinderat Unstruttal auf seiner Sitzung am Mittwochabend in Wetzendorf einem Vorschlag der Verwaltung und gab einer Änderung der Kitakostenbeitragssatzung grünes Licht. „Es ist kein schönes Thema, aber notwendig“, sagte Verbandsgemeindebürgermeisterin Jana Schumann vor der Abstimmung im Bürgerhaus.