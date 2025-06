Eine erheblich alkoholsierte Autofahrerin kam am Samstagabend von der Landesstraße 205 zwischen Naumburg und Naumburg-Henne von der Fahrbahn ab und landete mit ihrem Wagen auf dem Feld. Sie hatte 2,6 Promille Alkohol im Blut.

Im Rausch in Naumburg unterwegs: Frau mit 2,6 Promille landet mit Auto auf Feld

Unter Alkohol am Steuer

Die Polizei bekam es am Samstagabend mit einer stark betrunkenen Autofahrerin zu tun, die zwischen Naumburg und Naumburg-Henne verunfallt war.

Naumburg/cm - Am Samstagabend fuhr ein Auto auf der Landesstraße 205 von Naumburg in Richtung Naumburg-Henne. Gegen 21.45 Uhr kam der Wagen in einer Kurve kurz hinter der Bahnunterführung von der Fahrbahn ab und landete im Feld. Im Auto befanden sich zwei Frauen, welche unverletzt blieben.

Die Fahrerin war erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,6 Promille, teilte ein Polizeisprecher am Sonntag mit.

Der Wagen musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Bei der Fahrerin wurde im Krankenhaus eine Blutprobe genommen und ihr Führerschein sichergestellt. Die Ermittlungen laufen.