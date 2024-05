Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Heiligenkreuz - „Manche von Ihnen waren vielleicht noch nie so richtig bewusst hier im Ort“, sagt Oberbürgermeister Armin Müller am Donnerstagabend bei der Begrüßung zum Ortsspaziergang in Heiligenkreuz. Und seine Chance, richtig zu liegen, steht gut.