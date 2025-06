Naumburg/hbo. - Fragt man sich so durch, hört man eine riesige Zufriedenheit mit dem Naumburger Kirschfest 2025. Aber trotzdem gibt es natürlich immer Sachen, die verbessert werden können. Deshalb hatte Tageblatt/MZ aufgerufen, Vorschläge für das kommende Fest, dem 2026er, einzureichen.

Große Bühne, Luftballons, freier Eintritt oder Peter-Pauls-Messe auf dem Lindenring?

Aus den vielen Ideen, die uns entgegengebracht wurden, haben wir am Sonntag eine Umfrage mit zwölf Kirschfest-Vorschlägen in den Whats-App-Kanal unserer Zeitung gestellt. Und zwar: „Eine große Bühne mit abwechselnden, attraktiven Bands statt viele Bühnen in den Zelten“, „Verstärktes Park-and-Ride-Konzept mit einem großen Parkplatz am Stadtrand und Bus-Transfer“, „Wieder Luftballons auf dem Kinderkirschfest steigen lassen“, „Ein Kinder-Zelt (nicht zwingend auf der Vogelwiese) an allen Tagen mit vielen Angeboten“, „Konzept zur Begrenzung der Musik-Lautstärke in den Zelten“, „Freier Eintritt an allen Tagen überall“, „Freier Eintritt im (zu erweiternden) Hussitenlager“, „Eintritts-Ermäßigung für Schüler/Studenten/Rentner“, „Foto-Automat mit Kirschfest-Motiv“, „Peter-Pauls-Messe auf dem Lindenring“, „Einheitliche Gläser mit Kirschfest-Sammelmotiv auf der Vogelwiese“, „Einheitliche Plastik-Becher mit Kirschfest-Sammelmotiv statt Gläsern auf der Vogelwiese“.

Welcher Vorschlag fürs Kirschfest 2026 kann dann auch tatsächlich umgesetzt werden?

Wir sind gespannt, welche Idee die meisten Stimmen bekommt (man kann auch mehrere Vorschläge ankreuzen) und noch mehr natürlich, ob die Stadtverwaltung und der Kirschfestverein das dann auch 2026 umsetzen will und kann. Dass dies in vielen Fällen vom Geld abhängig ist, dürfte allen bewusst sein. Aber so weiß man im Rathaus wenigstens, was für die Bürger wichtig ist. Und vielleicht finden sich ja auch Vereine, Unternehmen und Bürger, die mit einer weiteren guten Idee aufwarten, wie der Gewinner-Vorschlag finanziert werden kann, womöglich durch eine Spenden-Aktion.

PS: In der ersten halben Stunde der Umfrage setzte sich ein Wunsch an die Spitze, der wenig Geld kostet, nämlich die Rückkehr der Luftballons.