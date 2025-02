Das Team des Besucherzentrums zur Himmelsscheibe hat tierische Verstärkung erhalten. „Arche“-Mitarbeiterin Sarah Jäger hat Mischlingshündin Olivia aus Spanien aufgenommen. An welchen Tagen Hunde und ihre Besitzer zum Doggy Day wieder willkommen sind.

Kleinwangen/cm - Das Team der „Arche Nebra“ hat Verstärkung erhalten. Ihr Name ist Olivia. Sie ist eine gebürtige Spanierin, hat vier Pfoten, braune Augen und dunkles Fell. Wie das Besucherzentrum auf seiner Facebook-Seite mit gewissem Augenzwinkern verkündet, erfülle Olivia alle Voraussetzungen und werde als „Feelgood-Managerin und Petfluencerin das Team unterstützen. Sie trägt die Sonne im Herzen und wird unseren Büroalltag künftig durch bloße Anwesenheit verschönern.“

Einst war sie als Straßenhündin unterwegs, lebte vor ihrer Reise nach Deutschland ein Jahr in einem Shelter, wie Besitzerin Sarah Jäger erzählte. Die 27-jährige Naumburgerin studierte Ur- und Frühgeschichte in Rostock und arbeitet seit März 2023 im Besucherzentrum in Kleinwangen, wo sie den Bereich der Erlebnispädagogik verantwortet.

Olivia kam mit der spanischen Tierschutzorganisation „Arca Sevilla“ nach Deutschland. Die Hündin ist ungefähr vier Jahre alt und sei mit Menschen und anderen Hunden sehr gut verträglich, allerdings auch zurückhaltend. „Sie muss sich noch etwas eingewöhnen“, sagt Sarah Jäger.

Im vergangenen Jahr feierte die „Arche Nebra“ mit dem Doggy Day eine gelungene Premiere. Deshalb sind auch in diesem Jahr an drei Terminen Hunde und ihre Besitzer im Besucherzentrum willkommen: am 27. April, 6. Juli und 5. Oktober. Dann stehen eine öffentliche Führung (ab 11 Uhr) sowie eine geführte Wanderung zum Mittelberg (ab 14 Uhr) auf dem Plan.