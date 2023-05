Mertendorf - Der Rasen ist neu angelegt, das Gelände frühlingshaft geputzt: Der Mertendorfer Sportplatz präsentiert sich für die Punktspiele der Fußballer in Schwarz-Gelb ebenso wie für die bevorstehende Feier zum 75-jährigen Bestehen der Spielvereinigung in einem Top-Zustand. Davon überzeugen konnten sich jüngst bei einem Ortstermin die Organisatoren und Partner des zehnten Benefiz-Fußballspiels Medien gegen Wirtschaft. Das wird - zusammen mit einem großen Rahmenprogramm - am Freitag, 11. August, ab 17.15 Uhr in Mertendorf stattfinden. Willkommen geheißen wurde die Runde von Uli Baumann, der in der Spielvereinigung Mertendorf für Organisation zuständig ist.

