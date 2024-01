Hochwasser an Saale und Unstrut Gekommen, um zu bleiben: Trotz teils sinkender Pegel bleibt Lage angespannt

Hochwasserlage an Saale und Unstrut gilt als weiter angespannt. Während der Pegel an der Saale fällt, ist er an der Unstrut weiter hoch. Ministerpräsident Reiner Haseloff macht sich ein Bild vor Ort.